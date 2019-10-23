На случай тотальных тренерских рокировок: ТОП-10 специалистов, которые сидят без работы. Часть 1

Марк Хьюз

Возраст – 55 лет

Без клуба с декабря 2018

Последнее место работы – "Саутгемптон"

Причина ухода – неудовлетворительные результаты

Когда-то Марк Хьюз считался первым претендентом на замену сэру Алексу Фергюсону после неизбежного ухода шотландца из "Манчестер Юнайтед". Экс-форвард собрал крутую банду в "Блэкберне" и только финансовая пропасть между ТОП-4 и остальными клубами АПЛ не позволила "бродягам" тогда замахнуться на выход в Лигу Чемпионов. И Хьюз не справился с вызовом всей жизни, провалив карьерный экзамен в "Манчестер Сити" 10 лет назад. Поэтому деятельность тренера пошла на спад. На него охотились середняки лиги или для построения долгосрочного проекта, или как на "пожарный" вариант. Именно последний пункт может вернуть Хьюза в игру. Он может возглавить английский клуб с неудачной серией – тот же "Эвертон", где на волоске висит судьба Марку Силвы. Кроме того, валлиец может вернуться туда, откуда начинал – сборная Уэльса имеет наилучшее поколения игроков за последние 20 лет, но Райан Гиггз, похоже, не в силах привести его к результату.

Хайко Херрлих

Возраст – 47 лет

Без клуба с декабря 2018

Последнее место работы – "Байер" Леверкузен

Причина ухода – неудовлетворительные результаты

После успешной игровой карьеры Хайко Херрлих хрестоматийно подошел к тренерству. Он начал с юношеских команд дортмундской "Боруссии" и сборной Германии, а первый блин на взрослом уровне (с "Бохумом") сошел на нет. Не сложилось и в "Унтергахинзи", поэтому Херрлих оказался в "Баварии" U-17. Поработав 2 года в Мюнхене, он решился еще раз начать с первыми командами и взялся за дело в "Регенсбурге". Здесь тренера сопутствовал успех – команда под его руководством за два сезона "пролетела" 2 дивизиона вверх, а сам он наработал на заслуженное повышение. В первом сезоне с Херрлиха "Байер" финишировал 5-м, хотя имел столько же очков, как и третий "Хоффенхайм". Оправдать амбиции на ЛЧ команда не смогла в сезоне 2018/19. В декабре Леверкузен шел лишь 9-м месте, а боссы "фармацевтов" указали специалисту на дверь. Однако, возможно, сейчас Херрлиха нужна новая страница биографии с "андердогом", чтобы снова вернуться на вершины Бундеслиги.

Марселино Гарсия Тораль

Возраст - 54 года

Без клуба с сентября 2019

Последнее место работы – "Валенсия"

Причина ухода – конфликт с руководством

Увольнение Марселино накануне матча с "Барселоной" в сентябре шокировало всех – обозревателей, игроков и самого тренера. В прошлом сезоне уроженец Астурии фактически взял максимум с командой второго эшелона Ла Лиги. Его "Валенсия" сенсационно завоевала Кубок Испании и вышла в Лигу Чемпионов. И владельцу левантийцев Питеру Лиму хотелось самостоятельно определять трансферную политику "летучих мышей", поэтому конфликта со спортивным директором и тренером Марселино было не избежать. В конце концов, сингапурец поступил радикально – освободил дуэт несогласных и назначил руководителем "Валенсии" Альберта Селадеса. Рассерженный Марселино заявил, что берет паузу до конца сезона, и все может измениться, если ему предложат амбициозный проект. Правда, в Примере подобных вакансий нет (разве что Руби потеряет должность в "Бетисе"), поэтому 54-летний специалист может впервые попробовать легионерского хлеба. Тренеров с континента традиционно манит Англия, а кризисные "пиренейские" проекты "Эвертона" и "Уотфорда" вскоре могут потребовать новый подход к их реализации.

Дженнаро Гаттузо

Возраст – 41 год

Без клуба с мая 2019

Последнее место работы – "Милан"

Причина ухода – невыход в Лигу Чемпионов

После отставки Дженнаро Гаттузо в конце мая болельщики Милана находились в экстазе. Поклонники "россонери" горячо верили, что клубная легенда – последняя преграда к возрождению былой славы клуба. Но не тут-то было. Приход Марко Джампаоло со своими идеями завершился провалом, а боссы миланцев, говорят, даже рассматривали вариант с возвращением Рино. Гаттузо и его штаб имеют действующие контракты с "Миланом", поэтому взять их обратно было бы очень легко. Тем не менее, на "Сан-Сиро" сделали ставку на Стефано Пиоли, а 41-летний специалист остается не у дел. Он отказал "Дженоа", хотя этот вариант еще может появиться снова, а с российскими клубами вроде московского "Динамо" и "Спартака" (да, такие слухи ходили), очевидно, не сошелся в финансах. Еще с лета интерес к Гаттузо проявлял "Лацио", а нестабильность результатов команды Симоне Индзаги может открыть легенде "россонери" путь в Рим. Хотя, если Пиоли провалит старт в "Милане", то можно не сомневаться – Гаттузо будет первым вариантом Мальдини и Бобана.

Эусебио Ди Франческо

Возраст – 50 лет

Без клуба с октября 2019

Последнее место работы – "Сампдория"

Причина ухода – неудовлетворительные результаты

Тренерская судьба невероятно жестокая. За полтора года Эусебио Ди Франческо прошел путь от одного из самых перспективных тренеров Европы до аутсайдера итальянской Серии "А". После фантастического выступления Ромы в сезоне 2017/18 в Лиге Чемпионов (камбэк с "Барселоной" и проигранный полуфинал "Ливерпулю") "волков" ждал прогнозируемый спад в следующем сезоне. Римляне страдали, а не играли, команду съедали изнутри конфликты, а боссы клуба уволили вчерашнего героя перед началом важного отрезка кампании 2018/19. Ди Франческо немного отдохнул и возглавил "Сампдорию", но перестройка команды после ухода Марко Джампаоло стала для него неподъемной задачей. Экс-тренер "Ромы" так и не освоился на "Луиджи Феррарис", не определился с тактическим построением (5 формаций за 7 туров) и быстро потерял доверие руководства "Сампы". Теперь он оказался на распутье – ждать новое обострение боссов "Милана" и попытаться остановить кризис "россонери" или поискать вызов в незнакомых условиях. Революционно выглядело бы назначение Ди Франческо, например, в "Монако". Леонарду Жардим чудом удержал монегасков от вылета в прошлом сезоне, но команда не блещет в нынешней кампании. Появление же все еще грамотного Ди Франческо в княжестве – потенциально счастливая карта для всех заинтересованных сторон.