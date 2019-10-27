На случай тотальных тренерских рокировок: ТОП-10 специалистов, которые сидят без работы. Часть 2
Лоран Блан
Возраст – 53 года
Без клуба – с июня 2016
Последнее место работы – "ПСЖ"
Причина ухода – неудовлетворительные результаты
Со времени отставки с поста главного тренера ПСЖ фамилия Блана постоянно всплывает в слухах о работе в топ и не очень клубах Европы. И у чемпиона мира-1998 постоянно что-то не складывается. Свежий пример – Лион. "Ткачи" уволили Силвиньо из-за невыразительного старта сезона, провели переговоры с Бланом и... выбрали Руди Гарсию. Французская пресса уверена, что 4-кратный чемпион Франции в статусе тренера верит в скорую отставку Сульшера и надеется возглавить "Манчестер Юнайтед", цвета которого защищал в начале века. Но пока Блан ждет своего шанса на "Олд Траффорд", его могут перестать воспринимать всерьез и единственными реальными предложениями для лучшего друга Бартеза будут Китай или Ближний Восток. Поэтому для амбиций Лорана Блана лучше попытаться положить конец кризису в "Монако", например, чем бесконечно ждать звонка от Эда Вудворда.
Кике Сетьен
Возраст – 61 год
Без клуба – с мая 2019
Последнее место работы – "Бетис"
Причина ухода – обоюдное решение
Прошлый сезон Кике Сетьен закончил с уникальным достижением – он стал первым за 16 лет тренером, которому удалось в течение одной кампании обыграть и "Барселону", и "Реал". Однако, только 10-е итоговое место для амбициозного "Бетиса" стало приговором для опытного тренера. Специалист ушел по обоюдному согласию, а летом его называли серьезным претендентом на место главного тренера в украинских "Шахтере" и "Динамо". Но в Украину Кике Сетьен вряд ли поехал бы (хотя его философия игры очень даже совпадает с философией игры "Шахтера"), а вот куда реальней был переход в "Барселону". Многие считают, что именно Сетьен должен сменить Вальверде на посту "главного" в стане каталонцев, ведь Кике делает акцент на комбинационную игру и короткий пас, и это именно то, что может вернуть "сине-гранатовых" к истокам, заложенным еще Кройффом, и успешно продолженным Райкаардом, Гвардиолой и Энрике.
Лучано Спаллетти
Возраст – 60 лет
Без клуба – с мая 2019
Последнее место работы – "Интер"
Причина ухода – отсутствие прогресса команды
Лучано Спаллетти мог вернуться к работе еще 2 недели назад. Тосканец был фаворитом руководства "Милана" при увольнении Джампаоло, но его назначение сорвал "Интер". 60-летний специалист до сих пор имеет действующий с "нерадзурри" контракт, а платить 5 млн евро за его досрочное расторжение клуб отказался. Однако, перспективы Стефано Пиоли в "Милане" не вызывают оптимизма, поэтому к кандидатуре Спаллетти боссы "россонери" могут очень быстро вернуться. Еще один вариант для итальянского тренера – "Монако" (сейчас все европейские тренерские дороги ведут к Монако). Результаты княжеского клуба откровенно не впечатляют (хотя они на данном этапе и выкарабкались из дна турнирной таблицы), а второй раз подряд бороться за выживание до последнего тура здесь не желают. Спаллетти является хорошим вариантом для "монегасков". Он – статусный, пользуется авторитетом и уже работал за пределами Апеннин. К тому же, кадровый потенциал "Монако" невероятный, а тамошним звездам, кажется, нужен маленькое "землетрясение". Кто, кто, а Спаллетти способен его устроить.
Массимилиано Аллегри
Возраст – 52 года
Без клуба – с мая 2019
Последнее место работы – "Ювентус"
Причина ухода – кризис идей
После ухода из "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не скрывал, что хочет попробовать силы в Англии. Ранее его сватали в "Челси" и "Арсенал", а теперь итальянец сидит на чемоданах в ожидании отставки Сульшера. Аллегри действительно выглядит идеальным из доступных для МЮ вариантов. В настоящее время "красным дьяволам" нужен коуч с именем, высоким тренерским интеллектом и шириной тактических идей. Этого всего, очевидно, не хватает нынешнему руководителю "Юнайтед", а хороший парень – это не профессия. Если с английским грандом вдруг не сложится, то у Аллегри точно будут другие вкусные предложения. В Париже, Мюнхене и Мадриде кредит доверия к нынешним тренеров не слишком большой, а фамилия 6-кратного чемпиона Италии автоматически в приоритете для нетерпеливых боссов ПСЖ, "Баварии" или "Реала". Но сам Массимилиано Аллегри усиленно штудирует английский, а не немецкий. Поэтому в Бундеслиге его вряд увидим.
Жозе Моуринью
Возраст – 56 лет
Без клуба – с декабря 2018
Последнее место работы – "Манчестер Юнайтед"
Причина ухода – неудовлетворительные результаты
Будем откровенны, "Особенного" стало не хватать футболу на следующий день после отставки с МЮ. Пусть игра манкунианцев и была невероятно серой в прошлом сезоне, но за "играми разума" от Моуринью болельщики успели соскучиться. Тоскует по работе и сам португалец – он даже обронил слезу во время недавнего интервью, когда рассказывал о паузе в карьере. Все же, быть телевизионным экспертом Моуринью еще рано. Пусть этим занимаются аксакалы вроде Арсена Венгера. 56-летний специалист мог возглавить "Лион", но отказался, потому что ждет солидное предложение. "Реал"? Флорентино Перес и сам Моуринью очень бы хотели этого. Но вряд ли это скажешь об игроках. Серхио Рамос даже угрожал президенту "бланкос" уйти из команды, если португалец вернется на "Бернабеу". Другое дело – Англия. Семья Моуринью обжилась на Альбионе, а сам тренер не против лишний раз утереть нос бывшим боссам с "Челси" и МЮ. Революция назревает в лондонском "Тоттенхэме". Родная стихия для Моуринью?
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|8
|Борнмут
|10
|13
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|10
|Тоттенхэм
|9
|12
|11
|Бернли
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Астон Вилла
|10
|11
|15
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5