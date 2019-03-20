На случай трансферного коллапса: ТОП-5 футболистов "Челси", которые находятся в аренде у других команд

В феврале текущего года ФИФА наложила на лондонский "Челси" трансферный бан. Теперь лондонцы не смогут подписывать новых игроков в течении двух ближайших трансферных окон. Многие восприняли эту информацию как очень важную и знаменательную новость, которая может не только повлиять на результаты команды в ближайшие два года, но и на положение некоторых ключевых должностей в клубе. Однако, никто не разбирался в причинах подобной суеты вокруг лондонской команды. Этой теме мы посвятили отдельный материал. А пока стоит рассмотреть выходы из данной ситуации! Если посмотреть на европейский футбольный рынок, можно найти множество игроков, разбросанных по всему континенту, которые принадлежат лондонскому клубу. Некоторые из них выступают весьма успешно, стоят очень дорого и могут уже в ближайшее время претендовать на основной состав "аристократов". Именно потому редакция Soccernews решила рассказать о 5 лучших футболиста, которые принадлежат "Челси", но играют в других клубах на правах аренды.

Тамми Абрахам ("Астон Вилла", Англия)

Трансферная стоимость: 15 млн евро

21-летний нападающий выступает в "Астон Вилле", которая на данный момент борется за попадание в плей-офф Чемпионшипа. "Львы" арендовали англичанина в начале сезона и ничуть не пожалели. Форвард сразу же закрепился в основном составе команды (94% матчей в стартовых одиннадцати), забил 21 гол в 31 матче, и отдал 2 результативные передачи. Абрахам является воспитанником "Челси", но с 2016 года блуждает по арендам. Сначала форвард неплохо зарекомендовал себя в "Бристоль Сити", потом провел сезон в "Свонси" и вылетел с валийцами в Чемпионшип, а теперь снова напоминает о себе регулярными голами – на данный момент Тамми является пятым бомбардиром второго по значимости футбольного дивизиона Англии. Тема форварда для команды Сарри является очень болезненной, так как Оливье Жиру имеет весьма ограниченные функционал (попросту говоря, но может играть только роль "башни", которая борется и выигрывает воздух), а трансфер Игуаина летит в тартарары с точки зрения КПД аргентинца (голы абсолютным аутсайдерам лиги не в счет). Возможно, уже в следующем сезоне "аристократы" опробуют Абрахама в роли регулярного игрока. Тем более, что для этого есть все предпосылки. Во-первых, форвард считается одним из самых перспективных нападающих Туманного Альбиона. Во-вторых, его набор характеристик насыщенней, чем у Жиру и Игуаина. В-третьих, Тамми уже сыграл 2 матча, пусть и товарищеских (против Германии и Бразилии) за национальную сборную.

Курт Зума ("Эвертон", Англия)

Трансферная стоимость: 20 млн евро

Нынешний центральный защитник "Эвертона" был куплен "Челси" у "Сент-Этьена" еще в 2014 году, когда командой рулил Жозе Моуринью. Молодой француз считался восходящей звездой нации и считалось, что "Челси" выиграл конкуренцию за очень толкового игрока. Однако, быстрого взлета, как это было с другим французом Рафаэлем Вараном не произошло. Зума сразу же был отправлен в арендное "рабство" и находится в нем до сих пор. Первым стабильным клубом Курта стал "Сток Сити", который, как и в случае с Абрахамом, взял да и вылетел в Чемпионшип. Однако, Зума выглядел достаточно неплохо на фоне некоторых своих партнеров, а потому не пошел ко дну вместе со "Стоком" и на спасательной шлюпке перебрался на корабль "Эвертона". В текущем сезоне Курт Зума провел 25 поединков (71% в стартовом) составе, и отметился 1 голом, 2 голевыми передачами, 4 желтыми и 1 красной карточками. При этом оборону ирисок нельзя назвать очень надежной – в 31 матче команда пропустила 42 гола (11 показатель в лиге). Понадобится ли Зума "Челси"? Такой вариант возможен, если учитывать, что в распоряжении Сарии есть не так уж много центральных защитников, один из которых – Давид Луис – явно перешел пик своей карьеры и его дальнейший регресс не поддается спорам.

Миши Батшуайи ("Кристал Пэлэс", Англия)

Трансферная стоимость: 30 млн евро

Ситуация с Миши Батшуайи и "Челси" очень схожа с тем, что уже говорилось об Тамми Абрахаме: команде очень нужны форварды, ведь ни один из имеющихся не исполняет свои прямые обязанности, и, вполне возможно, "аристократы" все же прибегнут к помощи этого товарища. Но, есть одна проблема, которая мешает воплощению этой мысли в жизнь, и называется она "нестабильностью". После перехода в "Челси" в 2016 году (из "Марселя" за 40 млн евро) игрок не смог встроится в основной состав аристократов (хотя Конте давал ему шанс на фоне конфликтов с Диего Костой), а также сменил уже 3 клуба в рамках арендных соглашений. Лучше всего получилось во второй половине прошлого сезона в "Боруссии", но травма сломала намерение боссов "шмелей" купить форварда, который на первых парах забивал в среднем 1,2 гола за игру. Текущий же сезон складывается просто провально. В 15 матчах за "Валенсию" Батшуайи забил всего лишь 1 мяч и не смог закрепиться в основном составе (хотя здесь стоит говорить о всей "Валенсии", которая не дотягивала до показателя 1 гол за матч). В "Кристал Пэлэс" результативность немного наладилась, но говорить о возвращении в "Челси" все еще не приходится – 2 гола в 6 матчах. Ход жизни имеет свойство меняться, но в отношении бельгийского форварда все остается неизменным – его гол в ворота Венгрии на Евро 2016 является единственным подкреплением приставки "топ", которая уже год с треском падает в пропасть.

Тьемуэ Бакайоко ("Милан", Италия)

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Ни для кого не секрет, что нынешний Бакайоко, и Бакайоко, который несколько лет назад бегал за "Монако" – это два разных футболиста. Переломной точкой в карьере молодого француза стал переход в "Челси" летом 2017 года за 40 млн евро. Вспоминается, что многие болельщики уже тогда потирали руки, говоря о возможной паре Канте-Бакайоко в центре поля как о самой мощной и надежной в английской Премьер-лиге. Однако, тогдашний тренер "аристократов" Антонио Конте имел другой взгляд на этот счет и часто не давал Бакайоко того количества игрового времени, которое было в "Монако". Как следствие, футболист ушел искать счастья в "Милан". В текущем сезоне француз провел 22 матча в составе "россонери", забил 1 гол и постоянно прибавляет в качестве выполнения своих непосредственных задач. Кончено, Бакайоко может понадобится в "Челси" уже скоро, но вот вопрос: а захочет ли "Милан" с ним прощаться. Как сообщают авторитетные источники, итальянская команда имеет приоритетное право выкупа футболиста. Да и захочет ли Бакайоко менять "Милан", который медленно, но верно, движется в зону Лиги Чемпионов, на кризисный "Челси".

Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд, Германия)

Трансферная стоимость: 60 млн евро.

В отличии от всех остальных членов нашего списка, Кристиан Пулишич еще никогда не играл за "Челси" и ему только предстоит попробовать на вкус "аристократскую" жизнь. Американца приобрели этой зимой за 64 млн евро, но сразу же отдали в аренду в бывший клуб до конца сезона. Таким образом, "Челси" сможет дозаявить игрока на следующий сезон, даже несмотря на трансферный бан. Текущий сезон складывается для Пулишича не лучшим образом. Он сыграл всего 15 матчей в рамках Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Однако, стоит отметить, что лишь 23% всех матчей закончились для Пулишича попаданием в стартовый состав. На этот показатель повлияли травмы и выздоровление Ройса, на которого Фавр рассчитывает как на лидера.

Предполагаемая роль Пулишича в структуре "Челси" весьма понятна. В долгосрочной перспективе он должен заменить Эдена Азара, которого уже давно сватают в мадридский "Реал".