На Слуцкого претендуют три клуба РПЛ

В услугах бывшего главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого заинтересованы сразу три клуба российской Премьер-лиги.

По информации "Рейтинга букмекеров", заполучить звёздного наставника хотят "Динамо", "Рубин" и "Сочи".

Источник утверждает, что в ближайшее время 48-летний специалист полетит на родину, чтобы провести переговоры с потенциальными работодателями.

Напомним, что Слуцкий возглавлял "Витесс" с лета 2018 года, а накануне подал в отставку после пятиматчевой серии из поражений.

Не пропустите: Официально: Слуцкий и братья Березуцкие покинули "Витесс". | http://soccernews.ru