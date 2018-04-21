На смену Венгеру в "Арсенале" рассматривают восемь кандидатов

Теги арсен венгерарсенал лондон

На смену Венгеру в "Арсенале" рассматривают восемь кандидатовРуководство "Арсенала" рассматривает восемь кандидатов на пост главного тренера команды.

В первую группу попали Луис Энрике (экс-"Барселона"), Томас Тухель (экс-"Боруссия" Дортмунд) и Карло Анчелотти (экс-"Бавария"), а также главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман.

Также в клубе не исключают, что на пост главного тренера будет назначен бывший игрок команды.

Напомним, что нынешний тренер Арсен Венгер покинет команду в конце сезона.

Читайте: СМИ раскрыли детали ухода Венгера из "Арсенала" | http://soccernews.ru

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