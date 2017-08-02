На Смоллинга претендуют пять клубов АПЛ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг может этим летом сменить клубную прописку, сообщает Transfermarketweb.

По информации ресурса, 27-летнего центрбека хотят купить "Вест Бромвич", "Бернли", "Лестер", "Кристал Пэлас" и "Сток Сити".

"МЮ" готов расстаться со Смоллингом, однако от его продажи намерен выручить не менее 9,5 миллионов евро.

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