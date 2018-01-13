На Смолова появился ещё один претендент из АПЛ

"Брайтон" включился в борьбу за форварда "Краснодара" Фёдора Смолова, сообщают российские СМИ.

"Чайки" намерены составить конкуренцию "Вест Хэму", "Бешикташу" и "Зениту" в гонке за 26-летним россиянином.

Напомним, что ранее "Брайтон" пытался купить другого игрока из РФПЛ - нападающего "Спартака" Зе Луиша.

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