На Смолова появился ещё один претендент из АПЛ

Теги брайтон & хоув альбионкраснодарфедор смолов

На Смолова появился ещё один претендент из АПЛ

"Брайтон" включился в борьбу за форварда "Краснодара" Фёдора Смолова, сообщают российские СМИ.

"Чайки" намерены составить конкуренцию "Вест Хэму", "Бешикташу" и "Зениту" в гонке за 26-летним россиянином.

Напомним, что ранее "Брайтон" пытался купить другого игрока из РФПЛ - нападающего "Спартака" Зе Луиша.

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