На Смолова претендовал "Вильярреал". Форвард выбрал "Сельту"
Форвард "Локомотива" Федор Смолов до конца сезона будет выступать в "Сельте".
Помимо "Сельты" на 29-летнего форварда также претендовал "Вильярреал", однако Смолов захотел продолжить карьеру в команде из Виго. Об этом сообщает "Чемпионат".
В нынешнем сезоне нападающий участвовал в 14 матчах РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
"Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры, "Вильярреал" располагается на 8 позиции.
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|М
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
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|14