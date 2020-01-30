На Смолова претендовал "Вильярреал". Форвард выбрал "Сельту"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов до конца сезона будет выступать в "Сельте".

Помимо "Сельты" на 29-летнего форварда также претендовал "Вильярреал", однако Смолов захотел продолжить карьеру в команде из Виго. Об этом сообщает "Чемпионат".

В нынешнем сезоне нападающий участвовал в 14 матчах РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

"Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры, "Вильярреал" располагается на 8 позиции.

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