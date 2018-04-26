На собрании команды Манчини признал свою работу в "Зените" неудовлетворительной

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини признал свою работу в клубе неудовлетворительной, информирует Евро-футбол.

Так, на собрании команды итальянский специалист сообщил, что у него многое не получилось на новом месте работы, после чего он обратился к своим подопечным со следующими словами: "Несмотря на то, что вас тренирует плохой тренер, что клубом управляют непрофессионалы, и президент полностью устранился от решения проблем, видео и статистика проведенных матчей останется у всех. И останется навсегда. Поэтому оставшиеся матчи вы должны провести на максимуме. Не для Манчини, не для Фурсенко, а для себя".

Напомним, Орлов критически оценил работу Манчини в "Зените". | soccernews.ru