На Сон Хын Мина претендуют два английских гранда

На вингера лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина претендуют сразу два английских гранда, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, вариант с приобретением этим летом 25-летнего корейца рассматривают "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

В завершившемся сезоне Сон Хын Мин забил 18 мячей и сделал 11 результативных передач в 53 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" хочет купить палача сборной Аргентины. | soccernews.ru