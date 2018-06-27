На Сон Хын Мина претендуют два английских гранда

Теги сон хын минманчестер юнайтедливерпультоттенхэм

На Сон Хын Мина претендуют два английских грандаНа вингера лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина претендуют сразу два английских гранда, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, вариант с приобретением этим летом 25-летнего корейца рассматривают "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

В завершившемся сезоне Сон Хын Мин забил 18 мячей и сделал 11 результативных передач в 53 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" хочет купить палача сборной Аргентины. | soccernews.ru

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