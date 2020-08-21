На стадионе "Ахмата" совершили обряд жертвоприношения

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На стадионе "Ахмата" совершили обряд жертвоприношения

21 августа на территории стадиона "Ахмат-Арена" произошёл обряд жертвоприношения, посвящённый приближающейся 69-й годовщине со дня рождения Ахмат-Хаджи Кадырова.

Соответствующее поручение дал генеральный директор спорткомплекса Магомед Мацуев.

Мясо жертвенного животного (быка) раздали сотрудникам стадиона.

Ахмат-Хаджи Кадыров - герой России, первый президент Чеченской Республики. Погиб 9 мая 2004 года в результате теракта.

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