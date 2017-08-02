На стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде взошла трава
На поле стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде взошла трава.
В ближайшее время специалисты будут вести мониторинг температуры в нижней и верхней корневых зонах газона.
"Благодаря хорошим погодным условиям смесь из нескольких сортов травы райграс взошла достаточно быстро: с момента посева прошло чуть более недели. Теперь наша задача – тщательно ухаживать за газоном. Будет проводиться целый комплекс агротехнических мероприятий: полив, стрижка, подкормка минеральными удобрениями, дополнительное освещение. Одним словом, будем делать все, чтобы осенью этого года на поле стадиона было сформировано качественное покрытие, соответствующее всем требованиям ФИФА.
После того как полностью сформируется корневая зона покрытия, его прошьют полимерным волокном по технологии, разработанной нидерландскими специалистами. Для прошивки будет использовано около 48 000 км волокна. Эта технология повысит износоустойчивость газона более чем в три раза и снизит риск получения травмы спортсменами", - сказал руководитель строительства Сергей Пичушкин.
На новой арене пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
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