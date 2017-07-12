На стадионе ЦСКА появилось графити с Газзаевым и Гинером

Пресс-служба ЦСКА представила фотографию трибуны клубного стадиона на котором изображен президент клуба Евгений Гинер и бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев, сообщает официальный Instargam ЦСКА.

Стоит отметить, что ранее на стадионе уже были нарисованы знаменитые футболисты ЦСКА: Всеволод Бобров, Григорий и Владимир Федотовы, Борис Аркадьев, Альберт Шестернев, Вагнер Лав, Игорь Акинфеев и другие.

Напомним, Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года, а Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 годы, а также с 2004-го по 2008-й.

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