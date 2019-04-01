На стадионе "Динамо" начали менять газон

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На стадионе "Динамо" начали менять газон

На стадионе "Динамо" началась реконструкция стадиона, на котором заменят газон.

"Мы приступили к смене газона на футбольном стадионе. Обязательно будем держать вас в курсе по дальнейшим этапам перепрошивки", - написали в заявлении "ВТБ Арены".

Ранее стало известно, что комиссия РПЛ и РФС в феврале запретила проводить матчи на стадионе в Петровском парке. Его должны были открыть 10 марта перед матчем "Динамо" - "Спартак". 

Вероятно, газон будет готов к концу весны. 

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