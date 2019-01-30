На стадионе клуба РПЛ снимают газон из-за неуплаты (фото)

Проблемы "Анжи" из-за финансового дефицита продолжают усугубляться, сообщает Чемпионат.com.

По информации источника, на стадионе махачкалинского клуба из-за неуплаты начали снимать газон.

Когда "Анжи Арена" останется без травы, там планируется построить площадку для массовых мероприятий, в частности концертов.

Согласно данным, озвученным гендиректором дагестанского клуба Абсалутдином Агарагимовым, долги "орлов" составляют 78 миллионов рублей.

По итогам 17 туров "Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 15 очков.

Не пропустите: Клубный автобус "Урала" попал в ДТП. | http://soccernews.ru