На стадионе "Лужники" появилась надпись "Оставайтесь дома"

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На стадионе "Лужники" появилась надпись "Оставайтесь дома"

На стадионе "Лужники" появилась надпись "Оставайтесь дома". Таким образом РФС хочет призвать людей не выходить на улицу в период пандемии коронавируса.

Напомним, все люди должны оставаться дома до конца апреля из-за угрозы заражения Covid-19.

По последним данным, в России зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом. Скончались 34 человека.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ #ОставайтесьДома

Публикация от Российский Футбольный Союз (@rfsruofficial)

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