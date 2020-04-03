На стадионе "Лужники" появилась надпись "Оставайтесь дома". Таким образом РФС хочет призвать людей не выходить на улицу в период пандемии коронавируса.

Напомним, все люди должны оставаться дома до конца апреля из-за угрозы заражения Covid-19.

По последним данным, в России зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом. Скончались 34 человека.

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