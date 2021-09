На стадионе "Манчестер Юнайтед" повесили портрет Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Сотрудники стадиона "Олд Траффорд", на котором играет "Манчестер Юнайтед", повесили на фасаде здания портрет португальского нападающего Криштиану Роналду.

Для этого им пришлось уменьшить изображение португальского полузащитника Бруну Фернандеша.

