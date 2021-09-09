На стадионе "Манчестер Юнайтед" повесили портрет Роналду

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На стадионе "Манчестер Юнайтед" повесили портрет Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Сотрудники стадиона "Олд Траффорд", на котором играет "Манчестер Юнайтед", повесили на фасаде здания портрет португальского нападающего Криштиану Роналду.

Для этого им пришлось уменьшить изображение португальского полузащитника Бруну Фернандеша.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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