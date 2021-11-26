На стадионе "Ромы" сочли политическим баннер "Луганск - это Украина"

Фото твиттер "Зари"

Фанаты "Зари", приехавшие на гостевой матч 5-го тура группового этапа Лиги Конференций против "Ромы", столкнулись с непониманием со стороны местных стюардов.

Ультрас украинской команды пытались пронести на трибуны баннер, который работники "Стадио Олимпико" сочли политическим. На полотне было написано: "Луганск - это Украина".

Напомним, что "Заря" разгромно проиграла "Роме" со счётом 0:4 и досрочно вылетела из еврокубков.

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