На стадионе "Ростова" прошла скандальная фотосессия моделей в нижнем белье
В Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" прошла скандальная фотосессия моделей в нижнем белье, сообщает Telegram-канал Baza.
В середине августа ростовское модельное агентство обратилось к администрации стадиона "Ростов Арена" с просьбой о проведении фотосессии на арене. Изначально планировалась фотосессия в купальниках. В стадионе дали разрешение на проведение на мероприятия.
Позже оказалось, что модели снимались не в купальниках, а в нижнем белье, причем не только на трибунах, но и на поле. Один из сотрудников "Ростова" написал жалобу на произошедшее. Скандал дошел до губернатора региона, которому донесли, что на стадионе "Ростов Арена" снимали порнографическое видео. В итоге уволен был менеджер, который переслал заявку на фотосессию на стадионе руководству "Ростов Арены".
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