На стадионе "Санкт-Петербург" установили защиту от бакланов
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Николай Растворцев заявил, что стадион "Зенита" "Санкт-Петербург" теперь защищен от птиц, которые портили крышу.
"Генеральным проектировщиком было предложено три варианта защиты кровли: механическая, акустическая и ультразвуковая. Механическая система защиты представляет собой стальные струны, натянутые на высоте 10-15 см от защищаемой поверхности покрытия и расположенные таким способом, чтобы не дать птицам сесть на поверхность кровли стадиона. В настоящее время указанное техническое решение реализовано в полном объеме.
Согласование необходимости установки двух других систем сейчас обсуждается. Генеральной подрядной организацией была реализована отдельная производственная программа по ликвидации протечек кровли, предусматривающая проведение полного комплекса работ по нанесению ремонтного гидроизоляционного слоя ездовых ферм, герметизации стыковочных узлов, закрытию узлов примыкания, а также дополнительной проклейки раздвижной кровли. За период с сентября 2017 года по настоящее время на стадионе не зафиксированы протечки кровли", – приводят слова Растворцева российские СМИ.
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|Команда
|М
|О
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|ЦСКА Москва
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|Урал
|14
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|Краснодар
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|Уфа
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|Ахмат
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|14
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|14
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