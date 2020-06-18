На стадионе "Урала" кресла замотали сигнальной лентой для соблюдения дистанции

На стадионе "Урала" большая часть мест будет замотана сигнальной лентой во время матча 23-го тура РПЛ с "Рубином".

На официальном сайте клуб опубликовал снимки с "Екатеринбург Арены", где видно, что места заблокированы. Это сделано для того, чтобы зрители соблюдали социальную дистанцию, которую необходимо соблюдать из-за пандемии коронавируса.

Матч "Урал" - "Рубин" состоится 20 июня. Начало - в 14:00 (мск).

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