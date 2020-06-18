На стадионе "Урала" кресла замотали сигнальной лентой для соблюдения дистанции

Теги уралрубинкоронавирус

На стадионе "Урала" кресла замотали сигнальной лентой для соблюдения дистанции

На стадионе "Урала" большая часть мест будет замотана сигнальной лентой во время матча 23-го тура РПЛ с "Рубином".

На официальном сайте клуб опубликовал снимки с "Екатеринбург Арены", где видно, что места заблокированы. Это сделано для того, чтобы зрители соблюдали социальную дистанцию, которую необходимо соблюдать из-за пандемии коронавируса.

Матч "Урал" - "Рубин" состоится 20 июня. Начало - в 14:00 (мск).

Не пропустите: Президент "Урала" рассказал о готовности Погребняка к возобновлению сезона| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Sky Sports: "Бавария" продлила аренду Коутиньо до конца сезона

Sky Sports: "Бавария" продлила аренду Коутиньо до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов