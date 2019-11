На статую Ибрагимовича в Мальме надели стульчак и мусорный мешок

Болельщики "Мальме" выразили недовольство решением форварда Златана Ибрагимовича стать совладельцем клуба "Хаммарбю". Об этом сообщает Expressen.

Фанаты поиздевались над статуей игрока, которая недавно была установлена в городе.

Недовольные болельщики надели на статую сиденье для унитаза. Затем голову нападающего обмотали в мешок для мусора, а в основании памятника появилась надпись с призывом убрать ее.

