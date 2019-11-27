На статую Ибрагимовича в Мальме надели стульчак и мусорный мешок

Болельщики "Мальме" выразили недовольство решением форварда Златана Ибрагимовича стать совладельцем клуба "Хаммарбю". Об этом сообщает Expressen.

Фанаты поиздевались над статуей игрока, которая недавно была установлена в городе.

Недовольные болельщики надели на статую сиденье для унитаза. Затем голову нападающего обмотали в мешок для мусора, а в основании памятника появилась надпись с призывом убрать ее.

Напомним, в конце декабря 2019 года Ибрагимович покинет "Гэлакси". На шведа претендует "Милан" и "Фиорентина".

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