На статую Ибрагимовича в Мальме надели стульчак и мусорный мешок
Болельщики "Мальме" выразили недовольство решением форварда Златана Ибрагимовича стать совладельцем клуба "Хаммарбю". Об этом сообщает Expressen.
Фанаты поиздевались над статуей игрока, которая недавно была установлена в городе.
Недовольные болельщики надели на статую сиденье для унитаза. Затем голову нападающего обмотали в мешок для мусора, а в основании памятника появилась надпись с призывом убрать ее.
I came, I chewed, I conquered. Try to feel focused like Zlatan (if you can). #Success is a state of Mind. Visit @mindthegum on https://t.co/o9ypZrDp8Z #mindthegum #mindcoach pic.twitter.com/hkP0Sbd0zL— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 20 ноября 2019 г.
Напомним, в конце декабря 2019 года Ибрагимович покинет "Гэлакси". На шведа претендует "Милан" и "Фиорентина".
А еще: Ибрагимович выкупил половину акций "Хаммарбю"| http://soccernews.ru
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