На Стерлинга претендует еще один европейский топ-клуб

Теги псжреал мадридманчестер ситирахим стерлинг

На Стерлинга претендует еще один европейский топ-клубНа вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга претендует еще один европейский топ-клуб, информирует Sun Sport.

Так, по сведениям источника, за ситуацией с продлением контракта 23-летнего игрока с "горожанами" внимательно следит ПСЖ. В случае, если стороны не смогут договориться о подписании нового соглашения, парижане будут готовы предпринять попытки подписать одного из лидеров чемпиона Англии.

В текущем сезоне Стерлинг забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за "Манчестер Сити". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го года. Другим претендентом на него называется мадридский "Реал".

Напомним, ПСЖ вступил в борьбу за хавбека "Лиона". | soccernews.ru

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