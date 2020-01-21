На Сусо появился ещё один претендент
Ещё один испанский клуб включился в борьбу за полузащитника "Милана" Сусо, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, вслед за "Атлетико", "Валенсией" и "Хетафе" хавбеком заинтересовалась "Севилья".
Спортивный директор андалусийского клуба Мончи уже работает над трансфером 26-летнего футболиста.
В текущем сезоне Сусо сыграл за "Милан" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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