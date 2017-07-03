На свадьбе Месси Пике лишился "кругленькой" суммы

Теги лионель мессижерар пике

На свадьбе Месси Пике лишился "кругленькой" суммыНа свадьбе форварда своего одноклубника Лионеля Месси, которая состоялась в минувшую пятницу, защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике лишился "кругленькой" суммы.

Как информирует Clarin, 30-летний бек проиграл в казино, которое располагается в "Hotel Casino Pullman City Center", где и проходила церемония бракосочетания аргентинской звезды, 15 тыс евро. Однако, учитывая оклад Пике в "Барсе", который равняется 5,8 млн евро в год, эта потеря оказалась несущественной для футболиста.

Напомним, Пике не приветствует один из возможных трансферов "Барселоны"| soccernews.ru

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