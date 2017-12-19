На свидание с лидером Серии А: "Наполи" и "Удинезе" разыграют путевку в четвертьфинал Кубка Италии

"Наполи" – "Удинезе"

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь, Италия)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Фабрицио Паскуа (Тиволи)

Вторничным вечером в Неаполе состоится весьма интригующий поединок 1/8 Кубка Италии, в котором местный "Наполи" примет "Удинезе". Казалось, что тут интригующего, ведь букмекеры дают хозяевам, которые в минувший уик-энд возглавили турнирную таблицу Серии А, безоговорочное преимущество? Однако не все так однозначно, на наш взгляд. "Зебры" прекрасно отыграли последний месяц, добыв четыре победы кряду, а теперь готовятся удивить чем-то и "Наполи".

В текущем сезоне команда Маурицио Сарри выглядит еще убедительнее, нежели в предыдущем. Неприятная осечка случилась лишь в Лиге чемпионов, где, по всей видимости, имела место недооценка "Шахтера" в стартовом поединке турнира. На внутренней же арене "Наполи" нынче удерживает единоличное лидерство, благодарить за которое должен… "Удинезе". Это "зебры" в минувший уик-энд разбили на "Джузеппе Меацца" миланский "Интер", позволив подопечным Маурицио Сарри возглавить турнирную таблицу Серии А. На счету неаполитанцев 42 очка в 17 играх и только одно поражение – дома от "Ювентуса" (0:1). Непосредственно в Кубке Италии "Наполи" до сих пор не провел еще ни одного поединка, поскольку все лидеры стартуют только со стадии 1/8 финала.

"Удинезе" не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне, клуб проигрывал даже в родных стенах. Однако все изменилось после домашнего фиаско от "Наполи" (0:1) в последнюю декаду ноября. С тех пор "зебры" провели 4 встречи, выиграв каждую из них. Что же касается национального Кубка, то здесь команда Массимо Оддо стартовала еще на стадии 1/32 финала, на которой разобралась с "Фрозиноне" со счетом 3:2, после чего уже в рамках 1/16 финала поиздевались над "Перуджей" (8:3).

Любопытно, что не так давно, а именно 22 января 2015 года пути команд пересекались на этой же стадии. Тот матч также проходил на "Сан-Паоло" и в основное время завершился ничьей 2:2. Только в серии послематчевых пенальти "Наполи" смог взять верх над "Удинезе".

Интересные факты противостояния "Наполи" и "Удинезе":

Победная серия "Удинезе" длится 4 матча

"Наполи" на выезде переиграл "зебр" в ноябрьском поединке текущего чемпионата (1:0)

Команды встречались в Неаполе на этой же стадии Кубка в январе 2015 года (основное время – 2:2)

Последний раз "Удинезе" побеждал на поле "Наполи" в апреле 2011 года

Ориентировочные составы на игру:

"Наполи": Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Руй, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Инсинье, Зилиньски.

"Удинезе": Биссарри – Данило, Нейтинк, Видмер, Аднан, Де Пауль, Янкто, Лазанья, Фофана, Барак, Лопес.

Прогноз на матч "Наполи" – "Удинезе":

После вылета из самого престижного европейского клубного турнира "Наполи" будет пытаться выкладываться на максимум во внутренних соревнованиях. В предстоящем поединке с "Удинезе" неаполитанцы, вероятно, сыграют основным составом. Впрочем, при любом раскладе поединок для подопечных Маурицио Сарри точно не станет легкой прогулкой, ведь "зебры" сейчас набрали ход. Не исключено, что основным временем игра не закончится.

Что, правда, букмекеры совсем не верят в гостей. На победу неаполитанцев коэффициент составляет 1.33 баллов, в то время как на успех "Удинезе" – 9.55 баллов. Ничейный исход оценивается в 5.80 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru