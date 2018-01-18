На Таски появился ещё один претендент

Теги спартак москвасердар таскивердер бременкельн

На Таски появился ещё один претендент

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски пользуется спросом среди немецких клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего центрбека заинтересован "Вердер". Теперь же в борьбу за него включился "Кёльн".

В этом сезоне Таски сыграл за "Спартак" 18 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с "красно-белыми" истекает летом 2018 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие голы Роналдиньо

Лучшие голы Роналдиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 18 44
2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 18 29
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 18 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Вольфсбург 18 20
13 Штутгарт 18 20
14 Фрайбург 18 20
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 18 9
Полная таблица

топ-5 тегов