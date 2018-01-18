На Таски появился ещё один претендент

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски пользуется спросом среди немецких клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего центрбека заинтересован "Вердер". Теперь же в борьбу за него включился "Кёльн".

В этом сезоне Таски сыграл за "Спартак" 18 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с "красно-белыми" истекает летом 2018 года. | http://soccernews.ru