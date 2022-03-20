На Тчуамени претендуют четыре топ-клуба

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На Тчуамени претендуют четыре топ-клуба

Фото: инстаграм Тчуамени\Автор неизвестен

Опорный полузащитник сборной Франции и "Монако" Орельен Тчуамени привлек интерес нескольких европейских топ-клубов, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в подписании француза заинтересованы мадридский "Реал", ПСЖ, "Ливерпуль" и "Челси".

Отмечается, что ПСЖ не выглядит предпочтительным вариантом из-за неопределенности вектора развития клуба, ровно как и "Челси". "Ливерпуль" рассматривает его как потенциальную замену для Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера.

Трансфер игрока будет стоить около 50 миллионов евро.

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