На "Тосно" наложен трансферный бан

РФС запретил "Тосно" регистрировать новых игроков, информирует официальный сайт Российского футбольного союза.

Такое суровое наказание клуб из Ленинградской области понес из-за задолженностей перед московским ЦСКА за аренду полузащитника Александра Макарова, а также перед своими игроками Андреем Буйволовым и Рустемом Мухаметшиным по зарплате.

Трансферный бан будет снят с клуба после того, как он выполнит все свои финансовые обязательства.

Напомним, Семин рассказал, когда завершит карьеру. | soccernews.ru