На трансфере Виллиана настаивает лично Вальверде

На покупке каталонской "Барселоной" вингера лондонского "Челси" Виллиана настаивает лично ее главный тренер Эрнесто Вальверде.

Как информирует sport.es, наставник "сине-гранатовых" остался под впечатлением от игры бразильца в очных матчах команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона. Именно после тех игр 54-летний специалист выразил желание иметь среди своих подопечных 29-летнего игрока "аристократов".

Напомним, "Барселону" не устроило предложение "Локомотива" по Видалю. | soccernews.ru