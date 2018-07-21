На трансфере Виллиана настаивает лично Вальверде

Теги барселоначелсивиллианэрнесто вальверде

На трансфере Виллиана настаивает лично ВальвердеНа покупке каталонской "Барселоной" вингера лондонского "Челси" Виллиана настаивает лично ее главный тренер Эрнесто Вальверде.

Как информирует sport.es, наставник "сине-гранатовых" остался под впечатлением от игры бразильца в очных матчах команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона. Именно после тех игр 54-летний специалист выразил желание иметь среди своих подопечных 29-летнего игрока "аристократов".

Напомним, "Барселону" не устроило предложение "Локомотива" по Видалю. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов