На трех Чемпионатах Мира подряд действующий чемпион не выходит из группы

На трех Чемпионатах Мира подряд действующий чемпион не может преодолеть барьер группового этапа.

Неприятную традицию в России продолжили действующие обладатели кубка мира - немцы. В 2010-м году начало этой тенденции положили итальянцы, четырьмя годами ранее выигравшие ЧМ в Германии. Дальше их почин поддержала сборная Испания.

Отметим, что в 2002-м году после выигранного домашнего мундиаля не смогли пробиться в 1/8 финала турнира и французы.

Напомним, мундиаль в России установил рекорд Чемпионатов Мира. | soccernews.ru