На тренировке "Арсенала" Обамеянг установил клубный рекорд

На первой тренировке лондонского "Арсенала" под руководством его нового главного тренера Унаи Эмери был установлен клубный рекорд.

Так, игроки "канониров" под присмотром новоиспеченного наставника упражнялись в выполнении тройного прыжка, посредством которого устанавливался контроль за силой и гибкостью игроков. В итоге лучший показатель среди своих партнеров продемонстрировал габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. Результат 29-летнего нападающего - 7,97 метра. По сведениям The Sun, этот результат стал лучшим в истории клуба.

Напомним, Эмери хочет подписать в "Арсенал" своего бывшего подопечного. | soccernews.ru