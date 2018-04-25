На тренировке "Арсенала" произошла стычка игроков

Теги арсенал лондоналександр ляказеттэктор бельерин

На тренировке "Арсенала" произошла стычка игроковНа сегодняшней тренировке лондонского "Арсенала" произошла стычка игроков, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, отношения между собой попытались выяснить защитник "канониров" Эктор Бельерин и их форвард Александр Ляказетт. Лишь вмешательство партнеров по команде не дало конфликту перерасти в драку между французом и испанцем.

Напомним, Бельерин сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru

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