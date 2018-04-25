На тренировке "Арсенала" произошла стычка игроков

На сегодняшней тренировке лондонского "Арсенала" произошла стычка игроков, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, отношения между собой попытались выяснить защитник "канониров" Эктор Бельерин и их форвард Александр Ляказетт. Лишь вмешательство партнеров по команде не дало конфликту перерасти в драку между французом и испанцем.