На тренировке "Барселоны" Месси забил гол ударом "ножницами"

Теги барселоналионель месси

На тренировке "Барселоны" Месси забил гол ударом "ножницами"На тренировке каталонской "Барселоны" ведущий бомбардир команды Лионель Месси забил гол ударом "ножницами". Вот как это было:

Напомним, Патрик Клюйверт сравнил Месси и Роналду. | soccernews.ru

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