На тренировке "Барселоны" произошла стычка между Неймаром и Семеду

Теги барселонанеймарнелсон семеду

На тренировке "Барселоны" произошла стычка между Неймаром и СемедуНа одной из тренировок каталонской "Барселоны", которая сейчас находится в США, произошла стычка между форвардом команды Неймаром и защитником Нелсоном Семеду.

Вот как все случилось:

Напомним, Моуринью похвалил Месси и Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

А Семеду молодец, дал сдачи.

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