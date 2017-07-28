На тренировке "Барселоны" произошла стычка между Неймаром и Семеду

На одной из тренировок каталонской "Барселоны", которая сейчас находится в США, произошла стычка между форвардом команды Неймаром и защитником Нелсоном Семеду.

Вот как все случилось:

Напомним, Моуринью похвалил Месси и Неймара. | soccernews.ru