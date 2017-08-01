На тренировке "Боруссии" случилась перепалка между Дембеле и вратарем Бюрки

Теги боруссия дортмундусман дембелероман бюрки

На тренировке "Боруссии" случилась перепалка между Дембеле и вратарем БюркиНа вчерашней тренировке дортмундской "Боруссии" случилась перепалка между вингером команды Усманом Дембеле и вратарем Романом Бюрки. Урегулировать конфликт между футболистами удалось лишь посредством вмешательства других игроков "шершней". Вот что случилось между французом и швейцарцем.

Напомним, "Барселона" намерена заменить Неймара Дембеле. | soccernews.ru

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