На тренировке дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру забил невероятный по красоте гол
Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру на одной из тренировок своей команды забил невероятный по красоте гол.
Напомним, защитником дортмундской "Боруссии" интересуется "Барселона". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|15
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Майнц 05
|10
|11
|12
|Герта
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2