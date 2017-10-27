На тренировке дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру забил невероятный по красоте гол

Теги боруссия дортмундрафаэль геррейру

На тренировке дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру забил невероятный по красоте голЗащитник дортмундской "БоруссииРафаэль Геррейру на одной из тренировок своей команды забил невероятный по красоте гол.

Напомним, защитником дортмундской "Боруссии" интересуется "Барселона". | soccernews.ru

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7 Айнтрахт Франкфурт 10 15
8 Боруссия Менхенгладбах 9 14
9 Байер Леверкузен 9 12
10 Аугсбург 9 12
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13 Штутгарт 9 10
14 Вольфсбург 9 9
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