На тренировке "Реала" Карвахаль разозлился на своих партнеров из-за их издевок

Теги реал мадриддани карвахаль

На тренировке "Реала" Карвахаль разозлился на своих партнеров из-за их издевокНа тренировке мадридского "Реала" защитник команды Дани Карвахаль разозлился на своих партнеров из-за их издевок. Вот, как это было.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Валенсии". | soccernews.ru

комментарии
среал говнид

девочки поссорились, ничего необычного, в женском коллективе это норма)

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Гейские Зидановцы

вот они шайтаны

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Пике

Команда сливочных пидарасов

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сосущая барса

зато у синяков баклажановых на одного педрилу меньше стало

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гомик криш

да верно пидарасов

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ГОСТЬ

ВЫВОД РЕАЛ КЛУБ ПИДАРСАОВ

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Дибала ездит на месси верхом

У тебя с логическими цепочками проблема. Вывод - низкий уровень развития

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"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

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