На тренировке "Реала" произошёл конфликт между игроками

Накануне на тренировке мадридского "Реала" в Вальдебебас произошёл конфликт между игроками, сообщает Marca.

По сведениям издания, повздорили защитник Начо Фернандес и хавбек Дани Себальос. Экс-игроку "Бетиса" досталось по ногам от воспитанника "сливочных".

Реакция Себальоса была эмоциональной - он бросил в партнёра по команде шарф. После этого в ситуацию вмешались одноклубники и ссора была исчерпана.

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