На тренировке сборной Бразилии Коутиньо особо тесно общался с Паулиньо

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На тренировке сборной Бразилии Коутиньо особо тесно общался с ПаулиньоНа тренировке сборной Бразилии полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо особо тесно общался с коллегой по амплуа из каталонской "Барселоны" Паулиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, несмотря на заявленную "красными" травму спины своего ключевого игрока, 25-летний хавбек не только тренируется вместе со своей национальной командой, но и планирует принять участие в ее ближайших играх против Эквадора и Колумбии. При этом больше времени, нежели обычно, на тренировочном занятии "селесао" Коутиньо провел в диалоге с Паулиньо, который может стать его одноклубником по "Барсе".

Напомним, Коутиньо не намерен возвращаться в Ливерпуль. | soccernews.ru

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