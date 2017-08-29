На тренировке сборной Бразилии Коутиньо особо тесно общался с Паулиньо

На тренировке сборной Бразилии полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо особо тесно общался с коллегой по амплуа из каталонской "Барселоны" Паулиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, несмотря на заявленную "красными" травму спины своего ключевого игрока, 25-летний хавбек не только тренируется вместе со своей национальной командой, но и планирует принять участие в ее ближайших играх против Эквадора и Колумбии. При этом больше времени, нежели обычно, на тренировочном занятии "селесао" Коутиньо провел в диалоге с Паулиньо, который может стать его одноклубником по "Барсе".

Напомним, Коутиньо не намерен возвращаться в Ливерпуль. | soccernews.ru