На тренировке сборной Германии произошел конфликт между игроками

Теги германияджошуа киммихантонио рюдигер

На тренировке сборной Германии произошел конфликт между игроками

Футболисты сборной Германии видимо очень хотят проявить себя на тренировках команды.

Как сообщает Bild, на одном из занятий сцепились Антонио Рюдигер и Джошуа Киммих. Причина конфликта неизвестна, однако футболистов пришлось разнимать партнерам по команде.

Другой игрок Германии Матс Хуммельс заявил, что такие ситуации иногда происходят и это считается нормальным, так как футболисты заряжены перед ЧМ-2018.

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