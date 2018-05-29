На тренировке сборной Германии произошел конфликт между игроками

Футболисты сборной Германии видимо очень хотят проявить себя на тренировках команды.

Как сообщает Bild, на одном из занятий сцепились Антонио Рюдигер и Джошуа Киммих. Причина конфликта неизвестна, однако футболистов пришлось разнимать партнерам по команде.

Другой игрок Германии Матс Хуммельс заявил, что такие ситуации иногда происходят и это считается нормальным, так как футболисты заряжены перед ЧМ-2018.

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