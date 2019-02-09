На тренировке "Ювентуса" случилась конфликтная ситуация

Игрок "Ювентуса" Пауло Дибала и главный тренер Массимилиано Аллегри поссорились на одной из тренировок туринского клуба. Об этом информирует The Sun.

Дибала не участвовал в матче с "Пармой" в рамках 22-го тура, так как главный тренер не включил его в стартовый состав. Игрок, не дожидаясь окончания матча, ушел в раздевалку.

Этот поступок не понравился Аллегри, и позже он отчитал Дибалу на глазах одноклубников. В итоге футболист извинился перед игроками, однако отношения с тренером остаются натянутыми.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 19 матчах, отметившись 2 голами и 6 ассистами.

Не пропустите: "Реал" может провернуть громкий обмен футболистами с "Ювентусом" | http://soccernews.ru