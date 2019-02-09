На тренировке "Ювентуса" случилась конфликтная ситуация
Игрок "Ювентуса" Пауло Дибала и главный тренер Массимилиано Аллегри поссорились на одной из тренировок туринского клуба. Об этом информирует The Sun.
Дибала не участвовал в матче с "Пармой" в рамках 22-го тура, так как главный тренер не включил его в стартовый состав. Игрок, не дожидаясь окончания матча, ушел в раздевалку.
Этот поступок не понравился Аллегри, и позже он отчитал Дибалу на глазах одноклубников. В итоге футболист извинился перед игроками, однако отношения с тренером остаются натянутыми.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 19 матчах, отметившись 2 голами и 6 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Рома
|23
|38
|5
|Лацио
|23
|38
|6
|Милан
|22
|36
|7
|Аталанта
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|23
|9