На тренировке "Ювенутса" погиб 9-летний мальчик

Во время тренировки в академии "Ювентуса" в Нью-Йорке скончался девятилетний мальчик Томмазо Черазе.

Как сообщает источник, ребенок играл на позиции вратаря. В один из моментов он попытался повиснуть на перекладине ворот, которые в итоге упали ему на голову.

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