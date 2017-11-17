На тренировки "Кубани" ходят только 10 футболистов

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На тренировки "Кубани" ходят только 10 футболистов

Футболисты "Кубани" отказываются тренировать из-за серьезных задержек по зарплате, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, тренировочные занятия посещают лишь 10 футболистов. Игроки потребовали от руководство погасить долги по зарплате. В противном случае они могут не выйти на поле в матче чемпионата ФНЛ против "Тюмени".

После 23 туров "Кубань" занимает 14 место в турнирной таблице.

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