На тренировки "Кубани" ходят только 10 футболистов

Футболисты "Кубани" отказываются тренировать из-за серьезных задержек по зарплате, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, тренировочные занятия посещают лишь 10 футболистов. Игроки потребовали от руководство погасить долги по зарплате. В противном случае они могут не выйти на поле в матче чемпионата ФНЛ против "Тюмени".

После 23 туров "Кубань" занимает 14 место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Динамо" разрешено регистрировать новых футболистов. | http://soccernews.ru