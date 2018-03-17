На тренировку "Галатасарая" пришло 28 тысяч болельщиков

Болельщики "Галатасарая" посетили тренировку своей команды и устроили настоящее представление на тренировке команды.

По информации СМИ, тренировку посетило как минимум 28 тысяч фанатов, которые жгли файеры и кричали слоганы в поддержку команды. Таким образом болельщики настраивали футболистов на предстоящий матч с "Фенербахче", который пройдет сегодня, 17 марта.

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