На тренировку "Галатасарая" пришло 28 тысяч болельщиков

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На тренировку "Галатасарая" пришло 28 тысяч болельщиковБолельщики "Галатасарая" посетили тренировку своей команды и устроили настоящее представление на тренировке команды.

По информации СМИ, тренировку посетило как минимум 28 тысяч фанатов, которые жгли файеры и кричали слоганы в поддержку команды. Таким образом болельщики настраивали футболистов на предстоящий матч с "Фенербахче", который пройдет сегодня, 17 марта.

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Команда М О
1 Галатасарай 26 54
2 Бешикташ 25 50
3 Истанбул ББ 25 50
4 Фенербахче 26 48
5 Трабзонспор 26 42
6 Кайсериспор 26 41
7 Гёзтепе АС Измир 26 40
8 Сивасспор 26 38
9 Акхисар Беледийе ГС 26 34
10 Малатия Беледийеспор 26 34
11 Бурсаспор 26 33
12 Касимпаса 26 31
13 Аланьяспор 26 28
14 Антальяспор 26 28
15 Османлыспор 26 27
16 Генчлербирлиги 26 27
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18 Карабюкспор 26 12
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