На тренировку "Галатасарая" пришло 28 тысяч болельщиков
Болельщики "Галатасарая" посетили тренировку своей команды и устроили настоящее представление на тренировке команды.
По информации СМИ, тренировку посетило как минимум 28 тысяч фанатов, которые жгли файеры и кричали слоганы в поддержку команды. Таким образом болельщики настраивали футболистов на предстоящий матч с "Фенербахче", который пройдет сегодня, 17 марта.
Hayatın anlamı Galatasaray! pic.twitter.com/p0jDAdY3WI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 марта 2018 г.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|26
|54
|2
|Бешикташ
|25
|50
|3
|Истанбул ББ
|25
|50
|4
|Фенербахче
|26
|48
|5
|Трабзонспор
|26
|42
|6
|Кайсериспор
|26
|41
|7
|Гёзтепе АС Измир
|26
|40
|8
|Сивасспор
|26
|38
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|26
|34
|10
|Малатия Беледийеспор
|26
|34
|11
|Бурсаспор
|26
|33
|12
|Касимпаса
|26
|31
|13
|Аланьяспор
|26
|28
|14
|Антальяспор
|26
|28
|15
|Османлыспор
|26
|27
|16
|Генчлербирлиги
|26
|27
|17
|Коньяспор
|26
|24
|18
|Карабюкспор
|26
|12