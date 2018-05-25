На тренировку сборной Бразилии прилетел дрон с посланием Неймару
Во время тренировки сборной Бразилии на поле приземлился дрон.
Источник сообщает, что к дрону были прикреплены, ручка, бразильский флаг и просьба к Неймару дать автограф.
Представители службы безопасности сборной передали дрон и его содержимое полиции.
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