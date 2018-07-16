На Триумфальной Арке появились вторая звезда и весь состав сборной Франции на ЧМ

На Триумфальной Арке в Париже появилась вторая звезда в честь победы сборной Франции на Чемпионате Мира в России и весь состав команды.

La deuxième étoile des Bleus projetée sur l'Arc de Triomphe. Historique ! ⚽ #rmclive pic.twitter.com/7UrsSyrAed — RMC Sport (@RMCsport) 15 июля 2018 г.

Напомним, Умтити похвалил Мбаппе. | soccernews.ru