На Триумфальной Арке появились вторая звезда и весь состав сборной Франции на ЧМ

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На Триумфальной Арке появились вторая звезда и весь состав сборной Франции на ЧМНа Триумфальной Арке в Париже появилась вторая звезда в честь победы сборной Франции на Чемпионате Мира в России и весь состав команды.

Напомним, Умтити похвалил Мбаппе. | soccernews.ru

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Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

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