На Турана появился ещё один претендент

Теги истанбул ббарда туранбарселона

На Турана появился ещё один претендент

Президент "Истанбула" Мустафа Сарал сообщил об интересе своего клуба к полузащитнику "Барселоны" Арде Турану.

"Я был в Испании и поговорил с Ардой, чтобы узнать его мнение, и он был бы рад перейти в "Истанбул". Мы ведём переговоры. Пока не можем прийти к согласию по многим вопросам, но надеюсь, что наши переговорщики вернуться с положительным исходом" - цитирует Сарала AS.

Ранее стало известно, что 30-летнего Турана хотят подписать "Бешикташ" и "Чикаго Файр".

Не пропустите: Туран может остаться в "Барселоне" еще на полсезона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
Полная таблица

топ-5 тегов