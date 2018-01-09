На Турана появился ещё один претендент

Президент "Истанбула" Мустафа Сарал сообщил об интересе своего клуба к полузащитнику "Барселоны" Арде Турану.

"Я был в Испании и поговорил с Ардой, чтобы узнать его мнение, и он был бы рад перейти в "Истанбул". Мы ведём переговоры. Пока не можем прийти к согласию по многим вопросам, но надеюсь, что наши переговорщики вернуться с положительным исходом" - цитирует Сарала AS.

Ранее стало известно, что 30-летнего Турана хотят подписать "Бешикташ" и "Чикаго Файр".

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