На Туре претендуют три клуба из АПЛ

На полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре претендуют сразу три клуба английской Премьер-Лиги, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, видеть 34-летнего хавбека "горожан" в своих рядах желают "Эвертон", "Бернли" и "Вулверхэмптон", оформивший еще в апреле свой выход в АПЛ.

В нынешнем сезоне Туре сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за "Манчестер Сити". Его контракт с клубом рассчитан до 30-го июня текущего года.

Напомним, сам Туре желает остаться в АПЛ. | soccernews.ru