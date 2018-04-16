На Тьяго Алькантару появился еще один претендент

На полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару появился еще один серьезный претендент, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, побороться за 27-летнего хавбека чемпионов Германии ближайшим летом будет готов "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Алькантара забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за "Баварию". Его трансфер оценивается в 65-70 миллионов евро.

Напомним, другим претендентом на Алькантару называется "Манчестер Сити". | soccernews.ru