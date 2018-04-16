На Тьяго Алькантару появился еще один претендент

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхентьяго алькантара

На Тьяго Алькантару появился еще один претендентНа полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару появился еще один серьезный претендент, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, побороться за 27-летнего хавбека чемпионов Германии ближайшим летом будет готов "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Алькантара забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за "Баварию". Его трансфер оценивается в 65-70 миллионов евро.

Напомним, другим претендентом на Алькантару называется "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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